Lokkav ülekaal ajab lapsevanemad ahastusse. „Ma ei saa ju igal sammul jälgida, mida ta endale suhu topib“

„Lapsed on sul paksuks läinud. Kas sa ei näe, millised nad on?“ on Karin (46) (loos on nimed muudetud – toim) langenud tuttavate ja lähedaste kriitika alla. „Ma ju näen, mul on endal ka silmad peas. Olen täiesti hädas, aga ma ei oska midagi ette võtta,“ kostab murest murtud kahe lapse ema kommentaaride peale.