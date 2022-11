SÕJARAPORT | Igor Taro: venelastel on strateegiline krahh. Nad ei saa isegi kaitsesse asuda

Teisel pool piiri Venemaal Valuiki sõjaväebaasis käivad mobiliseeritud Vene meeste naised piketeerimas sõjaväeosa väravate taga, kuna neil on info meeste viletsast olukorrast rindel. Olevat kaitseta ja varustuseta. Seda infot liigub juba mitu päeva.

Mis edasi saama hakkab, seda pole ilmselt väga keeruline arvata. Osad tunnevad muret, et mis saab siis Hersoni linnast ja kas venelased hävitavad selle, nagu Mariupoli. Ilmselt pole see olukord päris sama. Kui ukraina vägi Dnepri kaldale jõuab, siis on nende kasutuses pikema laskeulatusega kaudtulevahendid ning venelased ei saa kohe kindlasti teisel pool end rahulikult tunda.