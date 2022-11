RAAMATUBLOGI: Kuidas jääda ellu tänapäeva kapitalismis, lahendades mõrvu ja selgitades kõrvalhüppeid

Nüüd ongi nii, et politseiniku Martin Kuhni elust ja olust rääkivad raamatud on need, mida tuleb tõsta lugemisjärjekorda ootavate teoste kuhja peale, mitte alla ega isegi keskele. Sest need on head või pigem lahedad. Inimlikud, siirad ja selged. Pole mingeid sulepeast välja imetud kuritegusid, mida reaalses elus ei kohta, vaid kirjeldatakse tegelikkust. Kusjuures esiplaanil pole mitte tapatöö, vaid Kühn, lihtne Saksamaa politseinik, kel on andi selle töö peale, terav pilt ja mõistus, kuid, mis peamine – süda õiges kohas. Ehk siis suurepärane, hinge puudutav, ent samas ka iroonilis-humoorikas lugemine kaasaegsest reaalsest elust.