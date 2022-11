PÖFF-i SOOVITUSED | Karaokeusku põhjanaabrid, Vene agulinoored ja Leedu režissööri viimased päevad Mariupolis

Üks mu tuttav on juba aastaid Soomes elanud ja seal karaokepisikuga nakatunud. Kui ta Tallinna väisab, käin temaga siinsetes karaokelokaalides kaasas. Kes laulavad? Peamiselt põhjanaabrid. „Meie tegelik rahvussport,“ muigas üks karune mees, kui lavalt naasis.

Dokumentaal „Karaokeparadiis“ peegeldab, miks on see harrastus seal nii tugevasti kanda kinnitanud. Pigem pole see niivõrd sport, kuivõrd vaimne tugi. Kui kõik on kehvasti, paistab tunneli lõpus mikrofon, mille võib haarata ja teise maailma sukelduda. Näeme filmis nukraid lugusid, näiteks väikelapse kaotanud ema ja rasket haigust põdeva naise oma.

Ja muidugi Evit, naist, kes juhib karaokeõhtuid juba 23. aastat. „Tuhanded esinemised,“ täpsustab ta ise. Temagi minevik pole roosamanna.

Ei tasu siiski peljata, et film rõskesse sügisaega peamiselt tumedaid toone lisab. Asjaosaliste elus on lootuskiiri ja neid tõukab suuresti laulmine. Ränga diagnoosi saanud naine ütleb otse, et just karaoke võimaldab tal end taas avastada.