Priit Toobal: riigikogu esimees ei ole lasteaiakasvataja

Püha Jumal! Küsimus ei ole ju selles, kas spiikril on laua peal nupp, millega mikrofoni kinni või lahti lülitada! Küsimus on ju ekrelaste ja valitsusjuhi omavahelises suhtlemises ning käitumises. Polnud ju seekordne infotund ju esimene kord, mil nad omavahel inimese kombel suheldud ei saa. Selge on ka see, et valimiste lähenedes see vaid süveneb ja läheb hullemaks.