Ukraina presidendil Zelenskõil on õigus, kui ta ütleb, et Hersoni vabastamine toimub tänu Ukraina pingutustele, mitte Venemaa kingitusele. Sotsiaalmeedias levivatest videotest on näha, kuidas Ukraina sõdurid liiguvad Hersoni lähistel Pradõvnes ja Kalõnivskes.