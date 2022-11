ARVUSTUS | „The Crown“. Palju kära kärast, millest oleme väsinud

Kahtlemata äratab viies hooaeg huvi uute näitlejate pärast. „The Crowni“ näitlejad vahetuvad iga kahe hooaja tagant ja juba ainuüksi uute nägude tõttu on viies hooaeg esialgu põnev. Kuningannat kehastab seekord Imelda Staunton, kelles pole kübetki seda X-faktorit, mis Elizabeth II kuni surmani saatis. Staunton on liiga kuiv ja võiks isegi öelda, et Elizabeth II rolliks veidi kulunud. Prints Philipit mängib muidu vaimustav Jonathan Pryce, kes oleks sellesse rolli justkui eksinud. Prints Charlesi kehastab Dominic West, kellel pole prints Charlesi mänglevat võlu, mida nägime eelmises kahes hooajas ja mis on nüüdsele kuningale terve elu omane olnud. Printsess Diana roll on näitleja Elizabeth Debicki õblukestele õlgadele selgelt liiga suur koorem, sest tal puudub täielikult Diana karisma ja sarjategijatele on algusest peale ette heidetud, et Debicki on selle osa jaoks ebatavaliselt kõhn. Dominic Westi poeg mängib aga imehästi prints Williamit. Printsess Margareti osa täidab võrratu Lesley Manville, kes toob sarja vajalikku glamuuri ja on oma rollis oivaline.