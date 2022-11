Lõputu skandaal Prantsuse kirikus. Kardinal tunnistas lapseahistamise avalikult üles, uurimise all on veel hulk piiskoppe

Endise Bordeaux´ peapiiskopi sõnul sooritas ta kuriteo Marseille´s 35 aastat tagasi, mil ta oli alles tavaline preester. Ohvriks olnud üks 14-aastane tüdruk, kelle suhtes Ricard olevat „lubamatult“ käitunud. „Minu käitumine põhjustas sellele inimesele tõsiseid ja püsivaid tagajärgi,“ tunnistas preester. Teade on seda karmim, et Ricard kuulub Vatikani järelevalveorganisse, mille ülesanne on just kuritegudes kahtlustatud preestrite kontrollimine. Kardinal lisas, et on ohvri ees ka isiklikult vabandanud ja palub andeks ka kõigilt neilt, kellele tema ülestunnistus haiget teeb. Kõrge preester lubas teha täielikku koostööd nii kiriku- kui õiguskaitseorganitega.