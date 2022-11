Liia Hänni: mikrofoni väljalülitamisest ei pruugi riigikogu eetikalati kergitamiseks piisata, vaja on ka muud

Kui maailmas ringi vaadata, siis näeme, et parlamendid on siiski leidnud mitmeid „kollektiivse enesekaitse“ võimalusi, et taltsutada poliitilises võitluses hullunud kolleege. Ka riigikogul oleks viimane aeg koondada jõud kodu- ja töökorra muutmiseks, et uue aasta märtsis valitav riigikogu saaks oma au ja väärikust kaitsta. Ainult valijate tarkusele ei saa kahjuks loota.