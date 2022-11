SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Dnepri läänekallas on vaba! Kreml tunnistab, et Hersoni kaotus on võrdväärne NSVL-i lagunemisega

Miks otsustas Venemaa lahkuda just nüüd, kuigi võimalik lahkumine oli õhus juba pikemat aega? USA president Joe Biden andis vihje, et Venemaa võis viivitada täpselt niikaua, kui valimised on USA-s läbi, sest Venemaal elati propagandakanalites väga kaasa just trumpistidele ning varasem lahkumine Hersonist oleks võinud trumpistide häältesaagile negatiivselt mõjuda.