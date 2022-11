„Ukraina väed on siin!“ Kohalik Hersonis kirjeldab linna vabastamisele eelnenud päevi

Venemaa kaitseministeerium teatas eile, et Vene sõjaväelased – üle 30 tuhande sõduri – on vägede Dnepri vasakkaldale viimise Hersoni kandis lõpule viinud ning sõjaväelasi ega tehnikat seejuures ei kaotatud. Selle sõnastuse taha püüavad Vene võimud peita tõsiasja, et taganeti kaheksa kuud tagasi okupeeritud Hersonist, mida venelased lubasid enda käes hoida aegade lõpuni. Sama päeva pärastlõunal ilmusid meediasse juba esimesed kaadrid sellest, kuidas Hersoni oblasti elanikud võtsid Ukraina lippudega vastu saabuvaid sõjaväelaseid. „Ukraina väed on kohal!“ hüüdsid inimesed ja tõstsid sõdureid kõrgele õhku.