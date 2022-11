KOLUMN | Liisa Pakosta: digilõhe on suurenemas. Iga kooli digipädevus on erineval tasemel

Distantsõpe on küll tänaseks ununenud nagu mullune lumi, ent lapsevanemana näen, et koolis õppimine pole enam endine. Uue õppeaastaga alanud muudatused kestavad visa järjekindlusega edasi ka pärast sügisest koolivaheaga. Kodus väljendub see õhtul lauaarvuti taha tekkivast järjekorras.