Ahti Kallikorm: tattninad pudruga Picasso vastu. Nagu virutaks jalutule kerjusele jalaga

Väga võimalik, et tänane maailm oma tarbimisharjumustega on lähenemas kuristikule, mille ääre taga on inimtsivilisatsiooni lõpp. Me ei tea seda täie kindlusega, aga ohumärkidele on teadlased viidanud juba üle 30 aasta. Neid tasub kuulata. Inimkond või vähemalt selle kirjaoskav osa peab rakendama kõik oma teadmised ja jõu kliimakatastroofi ärahoidmiseks. Iga pingutus selles suunas on vajalik, iga eksitamine ja takistamine teritab ainult sapöörilabidat, millega me endale auku kaevame.