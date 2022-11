EESTLANE USA KÕRBEST | Abordiküsimus andis vabariiklastele sellise hoobi, et Ukraina toetamine kahtluse alla ei satu

Eriti teravalt vaatlevad valimisi ja üritavad neid ka kontrollida Kremli võimud ja seda mitmel põhjusel. Venemaa ehk lootis, et kui vabariiklased võidavad enamuse parlamendi esinduskojas ja senatis, väheneb USA toetus Ukrainale. Alus selleks ootuseks on tulnud nii mõneltki prominentselt vabariiklaste kandidaadilt, kes on teravalt Ukraina toetamise hukka mõistnud. Vabariikliku Partei liider Kevin McCarthy ütles, et „Ukrainale enam piiramatu abiga tšekki ei kirjutata.“ Seda ei ole muideks kunagi tehtudki.