PÖFF-i SOOVITUSED | Kultuursed tapatalgud, killud geeniuse muusikuteest ja elu läbi eesli silmade

„EO“ on kohati raju, režissöör keerab vahepeal vinti nii kuis suudab. Visuaal on aga lummav. Ning kui varem on olnud tavaks imestada, kuidas küll lapsed on saadud nii hästi siin ja seal mängima, siis siin filmis mängivad eesel, hunt, metsloomad, lehmad jne. Rääkimata karusloomakasvanduse elukatest, kel on peagi au sattuda mõne proua kasukaks. See kõik võiks ju olla veidi moraliseeriv ja didaktiline, kuid „EO“ on armas rännak koos armsa eesliga. Ning filmis nähtavate inimeste palett on just selline, nagu ta ka päriselt on.