Eerik Kergandberg harutab Mihkelsoni lugu: õigusvaidluste lahendamise eesmärk ei saagi olla midagi vähemat kui just nimelt jokk

Aga kahtluseuss närib: kas ja kuidas nad vaesekesed küll enda vigadest õppimisega toime tulevad? Kas võib ikka kindel olla, et näiteks ühelt poolt Priit Hõbemägi ja Kalle Muuli ning teiselt poolt Kaarel Tarand suudavad enda täiesti vastandlikud arusaamad lõpuks keskpõrandale kokku tuua ja tasakaalustada? No ei või ega saa me paraku keegi selles kindel olla!