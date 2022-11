SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina tegi venelastele tünga, tänu millele on Herson nüüd ukrainlaste käes

Venemaad tuleb taandumisoperatsiooni läbiviimise eest tunnustada, sest suures osas see ka õnnestus. Suudeti jätta mulje, et vägesid on palju rohkem, kui seal tegelikult oli. Propagandakanalid olid suurt vaeva näinud, et panna venemaalased uskuma, nagu tahaksid ukrainlased seal piirkonnas kahepealise kotka kaitse alla ja „nüüd me taganeme“!