Eerik-Niiles Kross: läänele oli rahu olulisem kui Ida-Euroopa saatus. Ukraina ründamiseni viis Venemaa karistamatus

Ukraina sõda on ajalooline, kuna nüüd on võimalus normaliseerida Euroopa tasakaal nii, et Ida-Euroopa julgeolekuhuvid oleks ausalt arvesse võetud. Esimest korda üle saja aasta on Soome ja Rootsi, Balti riigid, Poola, Ukraina, Tšehhi, Slovakkia, Rumeenia ja isegi enamik Balkanist kokkulangevate huvide, ilma tülideta ja ühise vaenlasega.