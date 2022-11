1990-ndate lõpus olin algkoolilaps ja elasin kaasa Mart Poomi eduteele Inglismaa kõrgliigas. Spordiuudistes mainiti vahel ta Tallinna Lõvide tausta. Mis fenomen see ikkagi oli? Mis teistest mängijatest sai?

Ausalt öeldes olid mul samad küsimused dokumentaali „Lõvide vennaskond“ vaatama hakates. Pole teemasse seni süviti laskunud. See ongi film neile, kes elavad Eesti jalgpallile kaasa ja tahavad sisepilku olulisest ajalooperioodist. Räägivad lõvid eesotsas Poomi ja Martin Reimiga. Peale selle nende legendaarne treener Roman Ubakivi. „Sa pead hakkama alt,“ rõhus ta seda, et ei saa tegelda üksnes tippmängijatega, poistest tuleb koolitada tegijad. Ja oi, trennid olid karmid.

Kartsin veidi, et ehk on „rääkivate peade“ filmi fookuses ainult intervjuud, aga õnneks on pikitud sisse rohkelt arhiivimaterjali mängudest, neid saatmas sümpaatne muusikaline taust.

Pärast ühte märgilist võitu hõikas spordiajakirjanik Toomas Uba: „Siin on meie jalgpalli tulevik!“

Filmist sain ka vastuse küsimusele, miks osa noorte jalgpallitee varakult katkes.