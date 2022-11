Kuidas linnaelu loodusega koos turvalisemaks ja tervislikumaks muuta?

Rohekatused, vihmaaiad ja tehismärgalad – näiteid looduspõhistest lahendustest

Mooduseid, kuidas loodust linnaellu integreerida, on terve hulk ja neid leiutatakse pidevalt juurde. Üheks kasutusele võetud lahenduseks on näiteks haljaskatused ja katuseaiad, kus hoone peale istutatakse taimkate. See kaitseb ruume ülekuumenemise ja alajahtumise eest, leevendab oma niiskusega kuumasaare efekti, summutab müra (taimestik kõrgeid ja pinnas madalamaid helisid), imab ja filtreerib sademevett (vähendades koormust kanalisatsioonile), puhastab saastunud õhku ja pakub elupaiku erinevatele kooslustele. Kusjuures see ei ole sugugi uus trend, Põhja-Euroopas on mätaskatused olnud kasutusel juba sajandeid, lisaks võib ju meenutada, et üks seitsmest maailmaimest on just 6. sajandil e.m.a. rajatud Semiramise rippaiad Babülonis.