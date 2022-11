Bahmuti rindel jätkub pingeline vastasseis. Okupantide võimalik edenemine on Majorskis ja Ivanhradi piirkonnas Bahmutist kagus. Muus osas pole rindejoon liikunud. Olulisi muutusi need kõikumised kaasa ei too. Vene okupant liigub seal siiski üsna vaevaliselt ja suurte kaotustega.