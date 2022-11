Kaja Kallas: arvame, et tunneme soomlasi väga hästi. Meie Venemaasse suhtumine on aga erinev

Valminud on kahe riigi vaheline koostööraport „1 + 1 = 3. Eesti ja Soome vaheline tulevikukoostöö“. Kallas tõdes, et oleme arvanud, et tunneme soomlasi ja nemad meid ning oleme sarnased, kuid see ei pruugi alati paika pidada. „Tuleb välja, et see sugugi nii ei ole. Meil on teineteise mõistmiseks kõvasti vaja pingutada ja seda tahet [koostööks] üles näidata,“ ütles ta.