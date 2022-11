Toomas Alatalu: Putin tegutseb jultunult ja präänikut pakkudes, raketilöök oli väiklase diktaatori suur kättemaks

Kui võtta seda viimast n-ö piiri peal või punase joone peal tegutsemisena, siis raketitabamus Poola territooriumi pihta seda kindlasti oli. Olen nõus sõjaväelastega, et üle Ukraina-Poola piiri võis rakett lennata teatud asjaolude kokkulangemise tõttu, ent võib kindel olla, et see oli sihitud võimalikult piiri lähedale. Nii nagu seda oli ka tabamus Ukrainat ja Moldovat ühendava elektrillini pihta, sest muu maailma poolt nurka aetud ja paariaks kuulutatud sõjard pidi end välja elama.

See, et Putin ei lähe maailma juhtivate riikide G20 kohtumisele Bali saarel muutus kindlaks 30. septembril, kui ta vormistas Donetski, Luhanski, Zaporizzja ja Hersoni piirkondade liitmise Venemaa külge. Öelgem otse – tegemist oli ebahariliku ajaga, sest loogilisem olnuks nn rahvahääletuste korraldamine 11. septembril ehk Venemaa ühtsel valimispäeval. Pealegi valiti mullu just sel ajal ka Donetskis ja Luhanskis Venemaa riigiduumat.

„Rahvahääletused“ toimusid aga 23.-27. septembril, sest ... kogu sõjaretk oli algusest peale läbi kukkunud ning sündmuste kulgu dikteeris Ukraina ja mitte Vene sõdur. Võib väita, et Kreml oli hädas alates 22. juulist, kui taastus aprillis katkenud suhtlus Moskva ja Kiievi vahel ning Istanbulis kirjutati alla leping Ukraina teravilja väljaveoks ja lepe Venemaa väetiste ja teravilja väljaveoks Musta mere sadamatest.

Nagu teada,on Moskva kogu aeg rõhutanud, et tegemist on pakettleppega, st tuleb mõlemad ellu viia. Reaalsus aga selles, et esimene toimib ja teine mitte ning kohe-kohe on esimese esimene lõppdaatum 18. november.

Mõistagi tuletas Moskva pidevalt meelde ÜRO-Venemaa väetiste ja teravilja leppe täitmise vajadust, ent kuna midagi ei muutunud, lõpetas Kreml asjatuks osutunud ootamise rahvahääletuste kiire korraldamise ja oma territooriumi laiendamise otsusega. Selge see, et pärast säärast sammu polnud Putinil mõtet hellitada lootust, et ehk ikkagi kutsutakse Balile.