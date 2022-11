PÄEVA TEEMA | Kalev Stoicescu: Venemaa mõistab ainult jõudu. NATO peab vastama otsustavalt

Nüüdseks tundub, et Poolat tabanud raketti ei lastud välja Venemaalt. Vahe on kõigest selles, et NATO ei pea reageerima proportsionaalse vasturünnakuga näiteks mingi sõjalise rajatise vastu Venemaa territooriumil (s.t mitte okupeeritud aladel Ukrainas). Venemaa on suur ja lai ning sobivaid sihtmärke leiab küll ja küll. Ka merel (sõjalaevad).