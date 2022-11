INTERVJUU | Kuidas Narva lõhnab, milline on linna heli ja milline kõige ilusam maja?

Narva Vabale Lavale jõudev „100% linn“ on projekt, millega teatrielus revolutsiooni tegev Rimini Protokoll on käinud juba mitmekümnes maailma linnas. Narva on järjekorras 41. Pärast hoolikat valikuprotsessi astuvad lavale sada erineva sotsiaalse tausta ja mõtetega linnaelanikku, kellest joonistub välja ilustamata koondportree. Laval on ennast jumalaks pidav kõiketeadja ja Tšornobõli kahjude likvideerija, aga esimeseks osalejaks valiti matemaatikaõpetaja.