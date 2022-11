Hermèse kallilt kallistavad siidsallide saladus

Prantsuse luksusfirma Hermèse asutas 1837. aastal Thierry Hermès, kes lõi ratsaspordiks vajalikke tarvikuid: rakmed, valjad, sadulad. Tema äri võttis üle ta poeg, kes hakkas tootma ka spetsiaalseid kotte sadulate kaasas kandmiseks. Hermès on olnud perefirma suisa kuus generatsiooni järjest, nii et moemaja on pärandatud põlvest põlve.