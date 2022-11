Raudteevedude ettevõtte turundus- ja personalijuht Jane Etverki sõnul algasid koondamiseks põhjust andvad trendid juba eelmise aasta teises pooles, kui kaubamahud hakkasid vähenema. Algul vaadati mahtude vähenemist pealt lootusega, et olukord paraneb. Eelmise aasta lõpus aga anti teada esimesest kollektiivsest koondamisest. Sellega vähendati aasta alguses märgavalt koormust Muuga depoos, kus toimub vedurite hooldus ja remont. Koondamisi on jätkatud vaikselt terve aasta, ilma et oleks pidanud neist teada andma töötukassale. Etverki sõnul ei ole nad tänavu seni teinud ühtegi kollektiivset koondamist, sest sellega kaasneksid omad reeglid.