JUHTKIRI | Poola kodanike surmas on süüdi Moskva

Eile päevaks oli liitlaste kinnitusel siiski üsna tõenäoline, et plahvatuse põhjustas Ukraina õhutõrje, nii et otsene sõjaline konflikt NATO ja Venemaa vahel jäi praegu ära. Ukrainaga kellelgi probleemi pole – igaüks saab aru, et ta ei tulistanud õhutõrjerakette välja lõbu pärast, vaid tõrjus parasjagu võib-olla kogu senise sõja Venemaa kõige ulatuslikumat raketilööki. Hästi tõrjus, 96 raketist 75 lasti alla. Aga Poola kodanikke tapnud plahvatuses on igal juhul süüdi Venemaa.