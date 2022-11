SÕJARAPORT | Igor Taro: isegi oma lollusest Ukrainasse läinutel pole enam isu sõjas olla

Püha üritus Donetski oblasti vallutamiseks saab kesta veel pikka aega, kuna liikumistempo on vaikne ja kilomeetreid ning külasid ees väga palju. Siiski võib juhtuda, et raske töö ja vaevaga kahe kuuga vallutatud meetrid võivad ühel sobival momendil 48 tunniga jälle ära libiseda, nagu on korduvalt juhtunud. Praegu on seal siiski väga kuum ja raske. Ukrainat kammitseb ikka veel raskerelvade puudus. Ilma nendeta hoitakse rinnet, aga okupantide löömiseks peab tükk aega jõudu koguma ja suundi väga valima.