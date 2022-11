Andrus Kivirähk: valus kaotus

„Jah, see on tõsi, see trööstib mind!“ nõustub Kolja. „Krimm on meie! Seda kordan ma enesele päeval ja ööl. Kui mul külmavõetud varbad ära lõigati, siis ütlesin enesele: aga Krimm on meie! Ja kui ma vahel ajaviiteks oma eite peksan, siis ütleb ka tema: peksa, peksa, Kolja, peksa mind, palju tahad, see ei tee mulle midagi, sest Krimm on meie! Tema on mul tõeline vene naine, süda õiges kohas!“