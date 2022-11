EPL POOLAS | „Ma tundsin hirmu, oli palju paanikat.“ Rakett tekitas poolakates vastakaid tundeid

Varssavi hotelli hommikusöögilauas jääb silma üks pisike, umbes aastane lapsuke, kes tahaks pudru söömise asemel hoopis mängida ja askeldada. Seal, kesklinnast eemal asuva suure hotelli hommikusöögisaalis on palju naisi ja lapsi, ning kui kõrvu teritada, saab aru, et ilmselt on tegemist Ukraina sõjapõgenikega. Üks on kodustes sussides ning sööb putru ja saiakest, teine proovib oma kahele eelkooliealisele lapsele taldrikutele võileibu ehitada ja samal ajal elavaid põnne pisut taltsutada.