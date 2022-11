KULTUURIBIIT | Näitleja Getter Meresmaa playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Getter nii: „Muusika võib pakkuda meile lohutust, rõõmu, rahu... Seega pole imestatav, et ka lavastuse peategelane sellest tuge leiab,“ räägib Getter. „Olen viimastel aastatel rohkem podcastide kuulamise peale üle läinud, kuid seda mõnusam on aeg-ajalt jälle lihtsalt lasta muusikal ennast kanda ja päeva vormida. Playlistis on ka kaks laulu ja üks otsene tsitaat meie lavastusest, aga neid ma ette ei ütle, küllap etendusel saate teada.“

Muusikavalikut tervikuna saab kuulata ka siit.

Lonitseera – kogu debüütalbum „Tapeet“

Lonitseera on mu selle suve suuravastus, mille peale täiesti juhuslikult sattusin, nüüd aga soovitan igale ettejuhtuvale. Kaisa Kuslapuu sõnademängud on täiesti võrratud ja see kutsubki seda koosseisu mitu korda kuulama. Mul läks näiteks kolm-neli kuulamist, et aru saada, mis „Vähkren retuusides“ loo lõpus tegelikult juhtub..

Benjamin Clementine - „Nemesis“

Kes on tuttav sarjaga „The Morning Show“, teab seda lugu sarja tunnusmuusikana. Mõnus rütm on hea algus päevale või töölt koju tulles mõtete puhastamiseks.

Tõnis Mägi - „Püha Elmo tuled“

Seal laulus on üks koht, mis mõjub mulle iga kord. See, kuidas Tõnis Mägi laulab sõna „siis“ – see tuleks nagu kellegi teise seest.

Pave Maijanen - „Lähtisitkö“

Selle loo eest pean ma tänama oma häid kolleege Sander Rebast ja Teele Pärna, kes ühel väljasõidul Soome otsustasid seltskonda selle looga kostitada. Soovitan kõigil autoga reisijatel Maijaneni lugu sadamas dokumendikontrolli ajal natukene valjemalt mängima panna – saate tollitöötajalt kindlalt naeratuse või vähemalt muige kätte!

C. W. Stoneking – „Zombie“

Sattusin selle loo peale täiesti juhuslikult ühte podcasti kuulates, kus Stonekingi loomingut soovitati. Sellest ajast on see minu playlistis. Hästi mõnus on lugu just tänaval kuulata ja siis häbenematult laulja õpetuse järgi paar tantsusammu kaasa teha.

O Terno - „Culpa“

Novembrikaamoses seda õues kuulates on võimalik endasse üsna hea annus suve tekitada.

S10 - „De Diepte“