SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased võitlevad ukrainlaste tankide ja miinipildujate vastu automaatidega

Ajaloolased on toonud välja ka selle, et ajaloost ei ole teada eriti juhtumeid, kus selline terror oleks suunanud rahva viha oma valitsejate vastu. Pea alati on läinud vastupidi – sellistes olukordades on muutunud rahvas veelgi ühtsemaks ning terrorism on saavutanud soovitule vastupidise eesmärgi. Venemaa raketiterrorismi võrreldakse kõige rohkem Saksamaa sõjalennukite rünnakutega Suurbritannia vastu aastal 1940. Just britid tulid sellest katsumusest välja tugevamana.