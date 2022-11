PÄEVA TEEMA | Tallinna noortevolikogu liikmed valimisea langetamisest: keskealised ei peaks noorte tuleviku üle otsustama!

2015. aasta mais võttis riigikogu vastu seaduse, mis langetas kohalikel valimistel valimisea 18. eluaastalt 16. eluaastale. Aastal 2017 toimunud KOV valimistel sai tänu seadusemuudatusele oma sõna sekka öelda 24 000 16.-17. aastast noort. See tõi omakorda suurema valimisaktiivsuse noorte seas. On seda võimalik veelgi tõsta ja miks on see nii vajalik?