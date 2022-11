Donald Trump kandideerib uuesti USA presidendiks. Ent kui suur on tema võimalus võita?

Kuni viimase ajani võis Trump loota USA konservatiivse meedia peaaegu üksmeelsele toetusele, ent mõrasid on märgata sellegi osas.

USA eelmine riigipea Donald Trump teatas teisipäeval, et kavatseb 2024. aastal taas presidendiks kandideerida. Seda olenemata vabariiklaste vahevalimistel saavutatud oodatust kehvemast tulemustest ning lüüasaamisest 2020. aasta presidendivalimistel. Trump väitis, et on ainus kandidaat, kes suudaks 2024. aastal vabariiklastele võidu kindlustada. „See ei ole tavapoliitiku ülesanne,“ rõhutas ta.