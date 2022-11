Algatus on teretulnud ning ilmselt läbib probleemideta riigikogus kõik vajalikud kolm lugemist. Esimesel lugemiselgi olid sõnavõtud toetavad ning arutelu kulges suhteliselt loiult. Siinkirjutaja avaldas Eesti Lipu Seltsi liikmena siiski arvamust, et pigem võiks seista selle eest, et senised lipupäevad üldse mõjuksid pidupäevana. Sest lipupäev eeldab, et sinimustvalgeid lehviks laialdaselt üle Eestimaa.