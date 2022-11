FOTOD | Tallinna Kunstihoone avas Lasnamäe paviljoni ja esimese näituse

Aguraiuja loodab, et kunstihoone aitab pisutki märkimisväärset probleemi leevendada. „Lasnamäe on kindlasti põnev koht, sest seal on kõige rohkem eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid inimesi. Meie Lasnamäe paviljoni ümbrus tundub kui ääremaa, kuid samal ajal on see siiski Eesti kõige tihedama asustusega piirkond. Oleme juba välja töötanud haridusprogrammid, millega kavatseme Lasnamäel tugevalt jätkata. Samuti oleme maha võtnud kõige lihtsama külastusbarjääri ehk näitusepileti, sest Kunstihoonet saab Lasnamäel külastada tasuta.“