Ütlesin, et mäletan lapsepõlvest kõiki neid Aleksi Nõukogude ordeneid, mida oli ikka päris mitu. Eestiaegsed fotod, kuidas ta kaitseväes teenis, on mul kodus albumis. Asjaolu, et ta jõudis ka Saksa armees teenida, oli mulle uudis. „See oli tavaline, juhtus ikka. Kui keegi venelaste kätte vangi langes, ja midagi teha oskas, saadeti kohe rindele või kokaks või mida vaja teha oli,“ märkis Andres. „Mitu nõukogude ordenit Aleksil oli, ma ei mäleta, aga matustel (1979) olid padja peal, kaheksa vast küll.“