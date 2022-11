JÄRELEHÜÜE | Nüüd hakkame kõik kitarri saatel nukrutsema

Talv, see ongi Riho Sibul. Karge, öine, natuke kare ja rabe, aga peen nagu lumepihu. Selline on Riho Sibula muusika. Põhjamaine. Kuskil on pakane, aga sees praksub leek ja on soe. Nii oli ta ka inimesena: pealtnäha ju vahel veidi morn ja karune, vahel pisut sarkastiline, aga põhjatult soe. Mees, keda aastad tegid aina leebemaks. „On igatsus aja kaalukeel, maailm pole valmis veel,“ laulab Sibul loos „Sinus endas talv“. See iseloomustab tema maailmataju, mis kandus ta muusikasse.