Ukraina sõja kõrval kipub varju jääma, kui kohutav on olukord ka Valgevenes. 2020. aasta suvel šokeeris kogu maailma räige politseivägivald, millega suruti maha rahumeelsed meeleavaldused, mis vallandusid pärast valimistulemuste võltsimist. Opositsioonikandidaadi Svjatlana Tsihhanonvskaja toetuseks tulid tänavale noored, kelle vastu astub viimsegi inimlikkuse minetanud märulipolitsei. Lasnamäel üles võetud loo keskmes on Julia ja Pavel, kelle teekonda öö jooksul on filmitud ühe katkematu võttena. Aljaksandr Lukašenka võib küll olla Vladimir Putini marionett, aga on samasugune koletis. „Minsk“ on šokeeriv ja võigas sissevaade Valgevene reaalsusesse, kus kodanikud elavad pidevas hirmus ja opositsioon peab oma võitlust pea võimatutes oludes.