Jõulujazzi avab kodumaine pop-soul lauljatar Anett

Festivali fookuses on välisartistide ja Eesti muusikute koostööd. Festivali peaesineja, päikseline USA bassivirtuoos ja laulja Richard Bona esineb 6. detsembril Alexela Kontserdimajas koos Estonian Dream Big Bandiga Siim Aimla juhatusel. „Bona on maailmakodanik, kelle repertuaaris on muusikat igast ilmakaarest, kuid kõige südamelähedasem on talle sünnimaa Kameruni muusika. Bona kontsertide soe ja humoorikas õhkkond loob erilise sideme muusiku ja publiku vahel,“ kinnitab festivali programmijuht Anne Erm.