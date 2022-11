Film näitab ilmekalt, mis on sellise suhtemudeli õõvastav ja alandav reaalsus. „Kas sa armastad teda,“ uurib Valeria oma õelt. Viimane jutustab hoopis, et tahtis lihtsalt head elu... Naised, kes tulevad keerukatest tingimustest, on kahjuks teatud meeste jaoks lükata ja tõmmata. Selles linateoses paistab esiti, et ehk on Christina ja Michaeli abielu toimiv ja usalduslik, ent peatselt on aru saada, et säärases suhtes ei saa pooled eal võrdsed olla. Kas Valeriaga läheb samamoodi?