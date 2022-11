Iraan on kurdide asustatud aladel hakanud meeleavaldusi väidetavasti veelgi verisemalt maha suruma

Päev varem hoiatati, et olukord on kriitiline Kurdistani lääneprovintsis Divandarreh’ linnas, kus valitsusväed lasid maha vähemalt kolm tsiviilisikut. Nädala jooksul on inimõiguslased teatanud vähemalt 25 inimese tapmisest Iraani kurdidega asustatud aladel, sealhulgas Bukanis, Sanandajis ja Saqqezis. Iraani riigimeedia kuulutas pühapäeval vastuoluliselt, et piirkonnas on taastatud rahu.