Pärast venelaste lahkumist ähvardab hersonlasi külmumine

Viimaste nädalate jooksul on Venemaa püüdnud Ukrainat rahukõnelustele sundida, püüdes Ukraina energiataristut ulatuslike rünnakutega hävitada. Nii võimsaid õhurünnakuid ei ole korraldatud ühegi maa energiasüsteemile ja on oht, et ees seisab pikem voolukatkestuste aeg.