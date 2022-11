See kindlasti ei ole tänapäeval aktsepteeritav käitumisnorm. Õiglane ühiskond on julgeolekugarantii, see loob kaitsetahet, tugevdab identiteeti ja heaolu. Õiglus ei ole isetekkeline, see tuleb sisustada nii, et ühiskonna ja üksikisiku huvid kattuksid, et tekiks sünergia ja üksteise mõistmine. Kuna ühiskond on kompleksne, mitmekihiline konglomeraat, siis kohtame õiglusega seotud küsimusi mitmetes valdkondades: poliitikas, eetikas ja argielus.