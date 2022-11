ÜLEVAADE | Vene naftale hinnapiiri kehtestamisega loodab lääs anda Indiale ja Hiinale võimu hinnad alla tuua

Kõige lihtsamalt öeldes loodab lääs, et hinnapiir annab suurtele Vene nafta ostjatele Aasias ja Aafrikas mõjuvõimu toornafta hind alla tuua. Anname ülevaate sellest, mida toornafta hinnale ülempiiri kehtestamine endast kujutab, missugused on võimalikud erimeelsused EL-i liikmesriikide vahel ning miks on USA jutt võimalikust hinnalaest aja jooksul muutunud.