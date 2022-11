Ukraina sõja tõttu jääb Moldova külma ja pimedasse

Euroopa riigid eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga lubasid Moldovale selle nädala alguses üle 130 miljoni euro väärtuses rahalist abi. Euroopa Liit on omalt poolt lubanud anda 250 miljonit eurot. „Me ei jäta Moldovat üksi külma, pimedusse ega ähvardavasse majanduslangusse,“ lubas Saksamaa välisminister Annalena Baerbock. Paar nädalat varem teatas Moldova peaminister Natalia Gavrilița, et Moldova vajab talve üleelamiseks vähemalt poolt miljardit eurot, sest on vägagi võimalik, et Vene Gazprom katkestab kõik gaasitarned Moldovasse.