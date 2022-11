FAKTIKONTROLL | Kas mitte_tallinnal on parkimiskoha normatiivide teemal õigus?

Sarnasele puudusele viitab ka hollandlaste tehtud analüüs . Nimelt on raske empiirilistes uuringutes eristada, kas sõitjate arvukus teel kasvab uute autojuhtide tõttu või pigem autojuhtide harjumuste muutumise tõttu – inimesed, kes enne alustasid teekonda varem või valisid kõrvalisi ümbersõite ummikute vältimiseks, valivad peale infrastruktuuri arendamist pigem peatee ja/või tipptunni.

Teooria keskendub eelkõige liiklusummikute ja autoteede läbilaskvuse küsimusele. Uuringud näitavad, et suurendades teede läbilaskvust 10% võrra, kasvab teekasutajate arv umbes 2%. Samas jõutakse antud koond-uuringus järeldusele, et esilekutsutud nõudluse mõju suurust on raske hinnata erinevate uurimismeetodite ning raskesti hoomatava uurimisobjekti tõttu.

Uurime esmalt esilekutsutud nõudluse teooriat. Artikli autor viitas oma vastuses faktikontrollile WSP ja RAND Europe’i koostöös valminud uuringule . Kokkuvõttev töö koondab esilekutsutud nõudluse teooria empiirilisi uuringuid OECDlt ja erinevatelt Euroopa riikidelt, et anda ülevaade esilekutsutud nõudluse efekti mõjust ning esinemistingimustest.

Faktikontroll palus artikli autorilt väidete osas täpsustust. Mitte_Tallinn juhtis tähelepanu linnaplaneerijatele tuntud esilekutsutud nõudluse (induced demand) teooriale, mille kohaselt toob autodele infrastruktuuri loomine kaasa laialdasema autode kasutamise. Autori sõnul tugineb sellele teooriale ka väide, et vähem parkimiskohti tooks „tõendatult kaasa autostumise vähenemise“.

Samuti viitab ta Tallinna autostumise kasvule ning selle suhtelisele suurusele Euroopa mastaabis: „Seni on Tallinnas hoolimata rohejuttudest autode arv kasvanud keskmiselt 5% võrra aastas. /…/ On selge, et Hanimägede arvamuste aeg, mis seni on taganud Euroopa kiireimat autostumist, on lihtsalt läbi.“

Mitte_tallinna konto looja väidab, et parkimisnormatiivide kaotamine „/…/ tõendatult vähendaks autostumist. Iga autodele lisatud infrastruktuur, nagu parkimiskohad igas majas igale elanikule, soodustavad auto valimist igapäeva liikumisteks.“

Mitte_tallinna nime all tegutsev linnaruumiaktivist avaldas 30. oktoobril Eesti Päevalehe artiklis arvamust uusarenduste parkimisnormatiivide teemal.

Mitte_tallinn väidab esilekutsutud nõudluse teooriale tuginedes, et loobudes parkimiskohtade juurde ehitamisest on võimalik Tallinnas autokasutajate arvu vähendada. Sellega on aga kaks probleemi.

Esiteks, Mitte-Tallinna poolt viidatud uuring vaatab teelõike ja ummikuid, mitte parkimiskohti, seega viidatud uuring ei tõesta teooriat parkimiskohtade puhul.

Teiseks, isegi kui parem infrastruktuur kasvatab nõudlust, siis see otseselt ei tõesta vastupidist, et infrastruktuuri ebamugavamaks muutmine (nt parkimiskohtade vähendamine) vähendaks autode hulka linnas. Inimeste harjumusmustrid auto ostmisel ja autost loobumisel ei ole üks-ühele ümber pööratavad.

Parkimiskohtade kaotamise ja autode hulga vähenemise kohta on tehtud uuringuid erinevates linnades. San Franciscos 2021. aastal läbi viidud uuring näitab, et inimesed, kelle korteriga kaasnes parkimiskoht, omasid suurema tõenäosusega autot, kui need, kelle korteril parkimiskoht puudus, seda sõltumata lähedalasuvatest ühistranspordi võimalustest.

Uuringus oli võimalik vaadelda just seda seost, kuna uuriti loterii alusel jagatud kortereid, mille saamisel on peaaegu võimatu valida korterit parkimiskoha olemasolu alusel. Sarnast seost näitab ka New Yorgis tehtud selleteemaline uuring, kus võrreldi sarnase taustaga inimeste harjumusi nende elupiirkonda parkimisvõimaluste alusel.

Parkimisvõimaluste kitsendamise mõju liiklusele kinnitab ka näide Oslost, kus kesklinna tänavate parkimiskohad muudeti taskuparkideks, rattateedeks ja kohvikuterassideks, peale mida vähenes liiklus kesklinnas kolme aastaga 11% võrra. Seega toetavad uuringud mitte_tallinna väidet, et parkimisnormatiividest loobumine pidurdaks autostumist.

Autostumine Tallinnas