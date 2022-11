SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukrainal on võimaliku sõjalise edu saavutamiseks ajaaken kuni kevadeni

Ajude väljavool riigist on Venemaal juba nii tõsine probleem, et viimasel ajal on väljaannetele hakatud avaldama survet, et sellest pole soovitav edaspidi kirjutada. Kui me lisame ka sõjas hukkunud või invaliidistunud inimesed, siis pole vaja imestada, et paljudes valdkondades on Venemaal järjest teravnenud tööjõupuudus ning tööle hakatakse suunama ka juba 15-aastaseid.