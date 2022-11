Pitsike tsuikat ja must viin. Milliseid jooke eelistavad mõjukad?

Euroopat on harjutud jagama n-ö alkovöönditeks selle alusel, milliseid jooke seal tarbitakse. Vahemeremaades eelistatakse tavaliselt veini, Kesk-Euroopas õlut ning Ida- ja Põhja-Euroopas justkui etanoolil põhinevat alkoholi. Kuigi, mis puudutab Põhja-Euroopat, sealhulgas Eestit, pole asi nii ühene, sest mõnedel Euroopa alkovööndi kaartidel märgitakse meie piirkond õllevööndi ja viinavööndi vaheliseks üleminekupiirkonnaks. Nimelt on siin ajalooliselt nii pikad õllepruulimis- kui ka viinapõletamistraditsioonid. Kuid 2022. aasta Eesti Mõjukate pingereas on sedapuhku mitu inimest, kes on üles kasvanud piirkonnas, mille alkoholi tootmise ja tarvitamise harjumused erinevad Eesti omadest palju.